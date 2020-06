E ejercicio di buskeda y rescate di Guarda Costa.

E practica ta crea e arte.













Door di practica hopi nos ta mehora e rendimiento y esey nos sa den Guarda Costa. Ta pesey nos personal ta entrena varios biaha pa aña. Di e manera aki nos ta mantene nos mes alerta y por actua cu eficacia si ta necesario. Diaranzon 24 di juni 2020, e cutter Jaguar, y su boto den banda hunto cu e helicopter AW-139 a participa den un ejercicio de buskeda y rescate riba lama. E Centro di Coordinacion y Rescate di e Guarda Costa a coordina e operacion a traves di radar. A crea un situacion di emergencia cerca di Bullenbaai, unda cu Guarda Costa mester a brinda asistencia. E escena a referi na un boto cu 3 persona abordo, cual un di nan a resulta herida den su pia. E boto su motor a haya problema y mester a tow e. E ejercicio di buskeda y rescate tabata exitoso y tabata un bon momento di aprendizaje pa tur esnan cu a participa.Search and Rescue oefening van de Kustwacht

Oefening baart kunst

Door veel te oefenen verbeteren de prestaties en dat weten we ook bij de Kustwacht. Daarom trainen onze medewerkers meerdere keren per jaar. Zo blijven we scherp en kunnen we effectief optreden als dat nodig is.Op 24 juni 2020 hebben de cutter Jaguar, de cutter bijboot en de AW-139 helikopter met een search and rescue oefening op zee meegedaan. Het Rescue and Coordination Center van de Kustwacht heeft via de radars de operatie gecoördineerd. In de buurt van Bullenbaai werd een noodsituatie in scene gezet waarbij de Kustwacht assistentie moest geven. De scene betrof een boot met 3 personen waarvan één geblesseerd was aan zijn been. De boot kampte daarbij met motorproblemen en moest gesleept worden. De search and rescue oefening verliep prima en was een goed leermoment voor allen die mee hebben gedaan.

Search and rescue exercise of the Coast Guard. Practice makes art

By practicing a lot improve performance and we know that at the Coast Guard. That’s why our employees train multiple times a year. This way we stay sharp and can act effectively if necessary.On June 24, 2020, the cutter Jaguar, the cutter side boat and the AW-139 helicopter participated in a search and rescue exercise at sea. Coast Guard Rescue and Coordination Center coordinated the operation through radar.An emergency situation was staged near Bullenbaai where the Coast Guard had to provide assistance. The scene concerned a boat with 3 people, one of whom was injured on his leg. The boat suffered from motor problems and had to be dragged. The search and rescue exercise went fine and was a good learning moment for all who participated.

El ejercicio de búsqueda y rescate de la Práctica de la Guardia Costera crea arte

Al practicar mucho mejoramos el rendimiento y eso lo sabemos en la Guardia Costera. Es por eso que nuestros empleados entrenan varias veces al año. De esta manera nos mantenemos alerta y podemos actuar con eficacia si es necesario. El 24 de junio de 2020, el “cutter” Jaguar, el bote lateral del “cutter” y el helicóptero AW-139 participaron en un ejercicio de búsqueda y rescate en el mar. El Centro de Coordinación y Rescate de la Guardia Costera coordinó la operación a través del radar. Se organizó una situación de emergencia cerca de Bullenbaai, donde la Guardia Costera tuvo que proporcionar asistencia. La escena se refería a un bote con 3 personas, una de las cuales resultó herida en su pierna. El bote sufrió problemas de motor y tuvo que ser arrastrado. El ejercicio de búsqueda y rescate salió bien y fue un buen momento de aprendizaje para todos los que participaron.