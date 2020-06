PLAN NACIONAL PA ATENDE CU E PROBLEMATICA DI CACHO NA ARUBA (Parti 4)

EVITA EUTHANASIA INNECESARIO

Database

Den cuadro di e Plan Nacional pa atende cu e problematica di cachonan riba caya, un database central ta bay wordo diseña. Esaki ta bay fungi como un plataforma di comunicacion, pa por reuni e cachonan cu a wordo haya riba caya bek cu nan doño.

Tur cacho cu yega e Centro di Control di Cacho (CCC) lo wordo gescan pa un microchip pa por busca e number den e database. Si e cacho ta registra den e database lo por tuma contacto cu e doño pa e asumi su responsabilidad pa cu su mascota. E cachonan cu no ta identifica y tampoco ta registra den e sistema lo por wordo adopta. Pues e database lo fungi tambe como un plataforma di comunicacion pa por avisa tur fundacion di un posibel candidato pa adopcion si en caso nan no wordo reclama door di nan doño.

Dog Control UnitCacho sin doño por wordo treci na e CCC door di e ‘dog control unit’ cu lo wordo introduci tambe na su debido tempo pa cu e Plan Nacional aki. Cu e database, si en caso un cacho wordo treci cu a wordo sterilisa via programanan manera Stimami Sterilisami of MASH, ta preveni tambe cu e lo wordo poni drumi inecesariamente, debi cu tur cacho sterilisa via e programanan aki, a haya un microchip na momento di wordo opera y asina nan tur por wordo identifica. E cachonan cu a wordo piki for di riba caya y ta pertenece na un bario lo por wordo debolbi na e bario cu nan ta pertenece si nan haya un carnet di identificacion mas grandi pa no bolbe wordo piki door di e DCU.

Doño responsabelSi bo persona tin un cacho, ta importante pa identifica bo cacho (preferibel cu microchip) y asina bo ta registra bo cacho na bo veterinario. Ya si en caso e sali for di bo cura, bo persona por wordo contacta pa por wordo reuni cu bo mascota.

Tur veterinario lo comparti datos di mascota di nan clientenan cu e database central aki. Si bo no ta desea esaki, notifica bo veterinario di e motibo dicon bo no lo kier pa e datos di bo mascota wordo comparti.

Den e siguiente parti ta bay mas deep den doño responsabel.