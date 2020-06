Booshi Wever: UNION NACIONAL TA AWOR MAS CU NUNCA NECESARIO PA SALBAGUARDIA NOS ISLA DI UN DECADENCIA TOTAL

E acontecimentonan cu tumando lugar na Corsou ta yena nos di UPP cu sentimentonan di tristeza profundo. E ta un dolor inmenso pa mira con un pais y un pueblo ta sufriendo, hustamente den e temponan dificil. E desaroyo actual na Corsou mester ta na mes momento pa nos na Aruba un momento di reflexion riba nos propio situacion. Cu masha asombro nos a tuma nota e.o. den medionan social, cierto expresionnan ta wordo haci cu ta zona manera un instigacion pa algo asina tambe sosode na Aruba. Loke ta tumando lugar na Corsou, den nos bista, tin hopi di haber cu un desaroyo cu a bin ta tumando lugar pa decadanan na e pais ruman y tambe na Aruba. E pandemia a adelanta acontecimentonan cu kizas lo tabata inevitabel aki un par di aña.

Corsou desde cu a bira pais den Reino, tabata tin su “ups and downs” riba tereno financiero-economico, politica y gobernacion. Situacionnan demarca pa mal gobernacion, corupcion, patronahe pa enrekesimento di un clase riba custiya di e pueblo, salarionan barbaro den entidadnan di gobierno (sea ta fundacion-, compania- of institutonan estatal) y presion di Hulanda pa tuma medida. Tur esaki ta bay pareu cu un menosprecio pa yiu di Corsou cu sea ta obrero, hobennan cu ta caba scol, esnan bon studia y profesional no ta haya cuponan di trabou ya cu esaki ta wordo destina pa sea mano de obra stranhero barata, of posicion importante pa particularmente hulandesnan europeo. Di mes un situacion asina, cu na momento bo kier pidi e pueblo pa ta solidario y uni, pa nan tin pasenshi y comprension pa e situacion, ta rementa un dado momento. Pueblo ta mira cu ora cos ta bon, nan no ta parti di e fiesta, ni ta wordo invita pa esaki y ora cos ta malo, ta nan tin di paga pe.

UPP ta kere cu e desaroyo aki na Aruba no ta diferente. Na momento cu gobierno di AVP a presenta un presupuesto ficticio na 2014 y cu Hulanda por medio di un “aanwijzing” a interveni den e proceso presupuestario, UPP a lansa e proposicion pa na Aruba bin cu un Dialogo Nacional pa documenta un Compromiso Nacional. Den e Compromiso Nacional aki nos lo mester a delinea e set di regla- y leynan pa REFORMA nos sistema di gobernacion y nos sistema electoral representativo di “checks and balances” pa caba cu corupcion y mal gobernacion na Aruba. Di e manera aki nos como pais lo por a convence Hulanda cu nos ta serio den nos intentonan y asina evita un intervencion Hulandes, manera a tuma lugar por medio di Laft na 2014/2015. Asina tambe nos lo por a garantisa un era nobo unda “Bon Gobernacion” ta e liña cora cu ta core den nos gobernacion. Y esaki no pa Hulanda, sino pa nos mes, nos mesun pueblo y nos mesun pais Aruba.

P’esey tambe UPP a vocifera na varios ocasion desde cu e COVID-19 a presenta na Aruba cu pa nos por haya henter pueblo pa carga e peso di e sla cu nos ta experenciando, ta necesario pa nos bin cu un Dialogo Nacional na unda cu tur sectornan di nos comunidad ta envolvi. UPP ta convenci cu un Dialogo Nacional ta importante pa por implementa decisionnan impopular cu mester wordo tuma pa salbaguardia nos pais y hunto sali for di desaster aki. Continua cu un maneho na unda cu pa añanan a goberna manera “sky is the limit” y sin “traha dam pa warda awa”, NO ta un opcion mas.

Desde prome momento cu Aruba tabata lomba contra muraya y cu Hulanda a pone bon cla condicionnan na momento di duna nos e sosten financiero, nos a avisa cu mester bin un Compromiso Nacional unda ta percura pa mara man di e politiconan, practica transparencia, mehora nos sistema democratico y bay den direccion di maneho financiero cu ta cuadra cu e realidad nobo di nos Aruba. Pa colmo memey di henter e problema aki, nos por mira cu a bin un crisis politico cu ta afectando gobernacion y credibilidad di e gobernacion actual. P’esey nos a urgi tambe pa bini cu un gabinete di transicion nacional of di expertonan, unda cu por cuminsa prepara e cambionan necesario. Esaki no ta kita nada for di partidonan cu tin representacion, pero si “for once and for all” nos por cera cabes aki na Aruba y sirbi nos pais Aruba debidamente. E era di polarisacion cu keto bay nos ta aden ta hiba nos den decadencia y ta duna muestra na nos pueblo, particularmente nos hobennan, cu nos no por maneha nos asuntonan. E situacion actual no ta duna nos profesionalnan hoben, ningun tipo di speransa, tanten nos keda laga nos wordo defini pa un fanatismo partidista.

UPP ta kere ta momento pa nos mustra nos fanatismo, pero nos fanatismo pa Aruba. Y no di un color politico. Si nos kier evita cu loke ta pasando na Corsou y hopi otro parti di mundo no pasa na Aruba, anto nos tin cu bisa cu ta tempo pa nos realisa cu nos tin di actua y pone e cuadro nobo pa nos yega na un “Miho Normal” pa asina nos garantisa un “Miho Mañan” pa e generacionnan cu ta sigui.

Partido UPP

Booshi Wever

26 di juni 2020