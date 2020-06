Persecucion tras di un persona cu a accidenta y e otro persona den pick-up a core bay cu e pick-up

Posted in

Polis a logra captura esun cu a bay cu e pick-up, e otro cu a core na pia y a confisca e vehiculo

Diabierna mainta a sosode un accidente unda un pick-up a dal e cura di The Chapel den De La Sallestraat, un patruya di trafico cu tabata den cercania a nota e accidente aki y a bay atende yegando cerca a nota cu e pasajero cu chauffeur a cambia di lugar. Esun cu tabata na stuur a bay ser deteni pero a resisti y a core bay un polis a bay su tras y e otro tambe. Esaki tabata e oportunidad cu esun na banda a tuma stuur y bandona e sitio cu e pick-up. Mesora diferente patruya a bin yuda busca den e vecindario pero no a encontra cu esun cu a huy na pia. Un otro patruya a nota e pick-up Chevrolet S10 blanco bayendo nort riba e caminda di Ponton. Mesora nan a bira bay su tras y a logra par’e, polis a detene e chauffeur y a confisca e vehiculo. NA mesun momento ciudadanonan cu a sigui e noticia live di prensa a nota un persona cu ta cuadra cu e descripcion duna via prensa bulando cura den Celciusstraat y a yama polis mesora. Polisnan mesora a bay den e caya menciona y a nota e persona core bay pabao. Ta te na Argentiniëstraat a bin logra capture y detene. Bon trabao di prensa, pueblo y polis cu a logra resolve e caso y captura e sospechosonan.