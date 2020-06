Wardakosta lo siguí ku patruyanan intensivo

La Guardia Costera continúa monitoreando las fronteras intensamente

E patruyanan intensivo di Wardakosta i Defensa ta dunando e efekto nesesario. Ultimo tempu no a detektá ningun yegada di botonan ilegal riba nos islanan. Pesei Wardakosta lo siguí ku e patruyanan intensivo pa kontrolá e fronteranan marítimo di Aruba, Boneiru i Kòrsou. Pa por

ehekutá e patruyanan, Wardakosta lo siguí risibí asistensha di unidatnan di Defensa den forma di e barku di Marina Real Zr.Ms. Zeeland ku su helikòpter NH-90, patruyanan riba tera ku e vehíkulonan Anaconda, militarnan riba tera i riba laman. Na Aruba Wardakosta ta hasi uzo di un

Unmanned Aerial Vehicle (UAV) pa kontrolá e frontera. E UAV aki tambe ta forma parti di e asistensha di Defensa den Karibe na Wardakosta.

E meta di e vigilansha di frontera ta pa evitá botonan yega tera di un forma ilegal. Sigur mirando ku aktualmente Sur-Amerika tin un brote di COVID-19. Na e parti di mundu akí ainda no ta logrando kontené e vírùs ku a kosta bida na miles di persona i kaminda tin hopi habitante infektá. Nos islanan tin e COVID-19 bou di kòntròl i nos lo ke mantené asina. Esaki ta di sumo

importansha pa kresementu di e ekonomianan lokal i pa krea stabilidat riba e islanan.

Wardakosta ta hasi un súplika na habitantenan pa na momento ku mira algu sospechoso òf peligroso riba laman òf na kosta, pa yama Wardakosta riba e number 913. E number akí ta alkansabel di dia i anochi. Barkunan riba laman tambe por tuma kontakto ku e Sentro di Reskate di Wardakosta via di e kanal VHF 16 na momentu ku nan mira algu sospechoso òf peligroso riba laman.

La Guardia Costera continúa monitoreando las fronteras intensamente

La intensificación de las patrullas de la Guardacosta en cooperación con Defensa se ha estado efectuando se con efectos deseados. En las últimas semanas la Guardacosta no ha observado desembarques en las islas y por lo tanto, la Guardacosta continuará patrullando y desplegando todas sus unidades para proteger las fronteras de Curazao, Aruba y Bonaire. Para la intensificación las patrullas, la Guardacosta del Caribe recibe asistencia de Defensa en la forma del barco de la estación Zeeland, patrullas de anacondas, milicianos del Caribe, soldados en tierra y en el mar. La vigilancia de las unidades combinadas se lleva a cabo tanto de forma visible como invisible. En Aruba, el vehículo aéreo no tripulado (UAV), cual es una unidad de vuelo, también monitorea las fronteras. El UAV también es parte de la asistencia de Defensa en el Caribe a la Guardacosta para la vigilancia fronteriza.El objetivo de la vigilancia de las islas es interceptar posibles desembarcos ilegales con embarcaciones, con posibles contaminaciones a bordo antes de que se lleguen a las islas. En Sudamérica hay actualmente un brote del COVID-19. Muchos civiles murieron por el virus y una gran cantidad de habitantes están infectados con el virus. Los gobiernos de Aruba, Curazao y Bonaire quieren mantener la situación actual ahora que tienen el COVID-19 controlado. Esto es importante para revitalizar la economía de las islas y crear estabilidad para los habitantes. La Guardacostas solicita a los habitantes de las islas que informen prácticas sospechosas o peligrosas en el mar a través del número de teléfono 913. Puede comunicarse con la Guardacosta de día y noche en el número 913. Los buques en el mar también pueden comunicarse con el Centro de Rescate y Coordinación de la Guardacostas las 24 horas del día a través del canal 16 de VHF cuando observan situaciones sospechosas o peligrosas en el mar. Con su cooperación mantenemos seguros el mar y las costas de las islas durante la crisis de la corona.

De Kustwacht blijft de grenzen intensief bewaken

De intensivering van de patrouilles van de Kustwacht in samenwerking met Defensie levert het gewenste effect op. In de afgelopen weken zijn er door de Kustwacht geen aanlandingen waargenomen. De Kustwacht gaat derhalve door met haar intensieve patrouillering om de maritieme grenzen van de benedenwindse eilanden te bewaken. Voor de patrouillering krijgt de Kustwacht assistentie van Defensie in de vorm van het stationsschip Zr.Ms. Zeeland, voertuigpatrouilles met de Anaconda en militairen op het land en op zee. De grensbewaking door de gecombineerde eenheden wordt zowel zichtbaar als onzichtbaar uitgevoerd. Op Aruba wordt ook gebruik gemaakt van een Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Dit UAV is ook onderdeel

van de bijstand die Defensie levert aan de Kustwacht voor de grensbewaking.

Het doel van de intensivering is het voorkomen van illegale aanlandingen. Zeker omdat ZuidAmerika op dit moment de grootste COVID-19 brandhaard ter wereld is en de bestrijding minder goed georganiseerd lijkt. Nu onze eilanden COVID-19 goed onder controle hebben, willen we dat ook zo houden. Dit is van belang om de economie van de eilanden een nieuwe impuls te geven en stabiliteit te creëren.

De Kustwacht verzoekt alle burgers van de eilanden om in het geval van waarneming van verdachte of gevaarlijke situaties op zee, deze via het telefoonnummer 913 te melden. De Kustwacht is dag en nacht op dit nummer bereikbaar. Ook vaartuigen op zee kunnen 24 uur per

dag via VHF kanaal 16 met het Rescue and Coordination Center van de Kustwacht contact opnemen bij het waarnemen van verdachte en/of gevaarlijke situaties.