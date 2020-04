SVb ta reanuda servicio for di su oficinanan

Entrante diamars 28 di april SVb ta cuminsabrinda su servicionan atrobe for di su oficinanan. E servicio di SVb lo ta via di telefon y email.Solamente ora cu no por completa e servicio via di email of telefon, por haya un afspraak pa presenta na e oficinanan di SVb.

Notificacion AO Sector Priva.Entrante 28 di April SVb ta tuma notificacion di AO pa trahado den sector priva solamente via telefon 527-2782. Tanotifica AO entre 7:00 AM pa 12:00 PM y 1:00 PM pa 3:00 PM (den weekend di 7:00 AM pa 11:00 AM).

Notificacion AO Sector Publico.Entrante 28 di April, e webportal di SVb ta disponibel pa departamentonan di gobierno y instancianan cu tin acceso na esaki. Notificacion di AO pa e instancianan aki ta tuma lugar for di webportalmediante e dunado di trabao.

Control Medico. Entrante 28 di April e sistema di control medico ta cambia. Ya no ta presenta naSVb riba e di 2 of 3 dia pa wordo controla pa nosdokternan. Pa ricibi control medico mester tumacontacto via telefon y durante e mainta e dokter lo tuma contacto bek pa realisa e control.

Control medico pa Sector Priva. E trahadonan di sector priva no mester tuma contacto cu SVb sinan bay traha bek prome of riba e di tres dia cu taAO. Den caso cu ta sigui malo riba e di tres diamester yama Administracion Medico na 280-5100 entre 7:00 AM y 9:00 AM.

Control medico pa Sector Publico. E trahadonandi sector priva no mester tuma contacto cu SVb sinan bay traha bek riba e di dos dia cu ta AO. Den caso cu ta sigui malo riba e di dos dia mesteryama Administracion Medico. Cual number ta depende di e sitio unda ta ricibi control:- Si ta ricibi control na Playa ta yama 527-2808 entre 7:00 AM y 9:00 AM. – Si ta ricibi control na San Nicolas ta yama 527-2790 entre 7:00 AM y 9:00 AM.

No ta acepta pa presenta na nos oficinanan si no tin afspraak. Tene bon cuenta cu esaki.

Pa mas informacion riba e numbernan di telefondi contacto di departamentonan di SVb y mas informacion di nos servicionan entrante 28 di april, sigui nos riba facebook of bishita noswebsite www.svbaruba.org.

SVb ta sigui brinda seguridad na Aruba sucomunidad.