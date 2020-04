Ki dia gobierno ta actua contra e dumpnan illegal cu ta kima sushi casi tur dia causando hopi molester?

Ya ta pa varios aña caba cu bisiñanan ta bin reclamando asunto di dam Di Moko na candela Te ainda gobierno, minister di justicia no a logra para esaki. Awor ta casi tur dia ta sende esaki na candela causa molester severo na habitantenan pabao di e dam. Ta for di diasabra merdia e molester di kimamento a cuminsa y te diadomingo madruga ainda ta kima. Ki dia ta actua? Gobierno/ minister si bo no por trese alivio pa e toxicamento abusivo aki anto baha bay parti flor ya como minister di justicia BO NO TA SIRBI!

