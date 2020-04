Posted in

Diasabra anochi a drenta informe di un caso di un persona fastioso indesea na un cas na Bermudezstraat, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin constata cu aki un persona a presenta y cuminsa buska problema, polis a intenta di move e persona for di e sitio. Ora a logra di move e persona for di e propiedad ela cuminsa ofende y tira palabra pa polis. Polisnan no a tuma esaki na un bon manera y a detene e persona fresco aki y a transporte cu Dogcatcher pa warda di polis.