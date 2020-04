Remetido: Por medio di ley a stop lotto y tur wega di placa pero ta laga otro si sigui strika placa cu Bingo!

Posted in

Bondia sr. Redactor permiti mi trese mi punto di bista pa dilanti. Mi ta un bendedor di lotto y mi tin mi kiosko sera pa motibo di cu gobierno a stop tur sorto di kanspelen di lotto y tambe di casinonan. Mi ta pasando un situacion dificil pasobra no tin bendemento di lotto ni catochi, mi ta pasando trabao sin entrada, ta danki na mi famia cu ta yudami te ainda nos ta sobrebibi. Mi ta haya cu nos por a keda habri masha bon practicando e social distancing. Locual ta duelmi mas ta e hecho cu gobierno a prohibi benta di lotto cual tin centenares di hende ta gana placa bendiendo lotto, pero si ta laga un solo famia di un fundacion nan si bende ticket pa hunga Bingo pa placa. Esaki no por! E ta inhusto pa medio di esaki mi ta solicita Lotto pa Deporte tuma nota di e abuso aki y hiba gobierno corte y exigi gobierno derecho igual! Nos mester nos entrada nos niun no ta bini na remarke pa e FASE y nos ta pasando duro. Berdad mi famia ta yudami pero mester paga esaki bek y nan fondo tambe ta den caba! Danki pa e espacio aki!