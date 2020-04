Posted in

Diabierna atardi a dretna informe di un accidente cu hende herida pariba di e rotonde di Tanki Leendert, mesora a dirigi tanto polis como ambulans pa e sitio. Na yegada a bin constata cu aki e chauffeur di un Altezza no a mantene suficiente distanca di e pick up su dilanti y no a logra brake na tempo y dal su tras. Ambulans a presenta nan e sitio y a atende cu un pasahero lemente herida ya transporte pa hospital ya cu e tabata sinti dolor na su pecho.