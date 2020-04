Diabierna atardi a drenta informe di un accidente riba caminda di Pos Chikito cu un mucha herida, mesora a dirigi tanto polis como ambulans pa e sitio. Na yegada a bin constata cu chauffeur di un Mazda pick up lo a kita su bista for di caminda y lo a dal tras di un otro Nissan pick up su dilanti cu a para pa trafico. E mucha pasahero di e Mazda pick up causante di e accidente a resulta herida. Ambulans a presenta na e sitio y a transporta e mucha herida pa hospital pa tratamento medico.