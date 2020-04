E destruccion na e porta di Dry Xpress na Certified tabata pa drenta horta na Shoe Express

Posted in

Manera nos a sospecha cu e destruccion na Dry Xpress na Certified Megamall tabata pa drenta horta den otro negoshi den e mall. Diahuebs mainta manera nos a informa den un otro informe mas tempran den oranan di madruga cu polisnan atento a descubri un destruccion na Dry Xpress pero como cu no tin e number di e doño no por a contact e pa asina check mas paden a opta pa den oranan di mainta averigua un ke otro. Wel den oranan di mainta a drenta informe di cu e ladronnan a kibra drenta horta na Shoe Express, na yegada di e patruya a bin compronde cu e ladronicia lo a sosode sea durante cu polis tabata presente marduga of despues cu polis a bay.































Durante oranan di marduga ora polis a pasa e sako aki no tabata eynan

Esaki ta e imagen ora polis a pasa marduga, porta e ladron tabata activo paden