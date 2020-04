Diaranzon for di oranan di mainta a drenta informe di cu tin un persona haitiano cu su cabez no ta mucho bon tabata cana rond ta zwaai cu machete, polis a bay busk’e pero no a logra topa cun’e. A keda percura pa e haya su spuit pero no a logra. Den oranan di atardi a drenta informe di cu e ta bolbe bira un peliger na Madiki. Dibiaha polis a bay y a logra topa cun’e y a papia cun’e pa e bay hospital y a logra.