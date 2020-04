Polis y bombero a bay Boegoeroei pa un candela na e mall.

Posted in

Diaranzon atardi a drenta informe di cu tin huma saliendo for di un mall na Boegoeroei, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e patruya e bomberonan yega tambe. Nan a nota cu e huma ta saliendo for di e parti patras di e mall. Ora cu a bay patras di e mall a descubri cu aki tabata trata di un caha di palo patras di e lugar cual tabata na candela. Mesora nan a paga e candela cual probablemente lo a pega na candela despues di cu un of otro persona lo a benta un cabito di sigaria sin paga den e caha aki. E candela a smelt un tubo di plastic pa awa y esaki a keda spuit, a yama e doño pa bin wak e daño y repara esaki.