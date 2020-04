Den e “normal nobo” un Compromiso Nacional ta esencial y pa logra esaki ta necesario un “Takenkabinet”

Na comienza di “Shelter in Place” nos como UPP a trece dilanti cu tur ciudadano tin derecho riba informacion corecto y obhetivo, manera prescribi pa Nacionnan Uni. Esaki ta encera informacion transparente y participacion.

Tumamento di decision na Aruba pa hopi tempo caba ta bay cu yen di manipulacion, sin e transparencia necesario y hopi biaha yen di intimidacion, fomentando asina mas e “cultura di miedo”. UPP a vocifera tambe cu den cualkiera sea e crisis cu nos por ta aden, no por malusa esaki pa na forma relampago tuma decisionnan sin e transparencia necesario.

Pesey ta hopi importante cu un pueblo ta bon informa y motiva, pa motibo cu al final nan lo ta dispuesto pa haci y contribui mas, contrario na un pueblo cu ta wordo fuertemente controla y domina pa falta di conocemento y informacion, sea ta dor di prensa of dor di forzanan politico influente!

UPP ta sinti cu keto bay falta hopi sinceridad pa cu nos pueblo, particularmente pa tur e plannan cu ta wordo crea. Mirando e crisis actual, despues di COVID-19 of reapertura di nos pais, Aruba lo no ta mescos mas. Ta wordo papia e ultimo simannan di e “normal nobo” of e “era nobo” cu nos lo bay conoce. Y ta mas cu logico nos lo mester ta prepara pa esaki.

UPP ta apoya parcialmente e forma cu ta atendiendo cu e diferente aspectonan di COVID-19 y tambe pa e structura di conseho cu lo tin di bay kibra cabes riba recuperacion di Aruba despues cu dicidi pa habri Aruba bek.

Pero na mes momento UPP ta sinti, y nos por wak tambe den e structura di conseho cu a wordo presenta, cu no ta papia riba e “normal nobo” pa e mundo politico y gubernamental. Nos ta sinti cu ainda poco ta wordo bisa riba e aspecto di gobernacion y politico. Cada bes parce cu na Aruba ta lubida esaki.

UPP ta kere, cu si nos ta sincero cu nos mes, y manera Minister President ta bisa, cu despues di COVID-19 nos lo bay tin un structura economico of MODELO ECONOMICO otro cu nos a bin ta conoce. Un modelo economico cu lo turismo lo ta parti di dje. Pero no lo ta tur cos.

Loke nos ta keda falta, ta e MODELO POLITICO. Riba esaki no ta wordo papia.

Pesey un biaha mas UPP, mescos cu nos a haci na 2014 y 2015, y manera proponi na 2017 durante eleccion, UPP ta presenta na Prome Minister e proposicion via di documentacion, pa nos como e gremio politico traha den direccion di un rumbo nobo pa e pais aki, unda cu e MODELO POLITICO y MODELO DI GOBERNACION tambe lo mester ta cla pa e “normal nobo”. Y esaki nos haci por medio di un proposicion pa yega na un Compromiso Nacional, na unda cu nos lo ta bay ta reglando “for once and for all” GOOD GOVERNANCE y transparencia na Aruba, unda cu nos porfin por “mara man di e politiconan”, y combina cu un finanzas publico balansa y duradero, nos por fortifica nos pais Aruba y nos democracia. Di e manera aki so nos por drecha nos nivel di gobernacion y cambia e rol di nos Parlamento di uno di rol mediocre y verlengstuk di gobierno, pa uno di “check and balances” real cu pa hopi tempo no tin mas na Aruba. Tur esaki na su turno tambe lo yuda na elemina e conflicto cu nos tin cu Hulanda, por medio di e presencia di CAft, cu lo mester bira obsoleto di berdad. Haciendo esaki nos lo logra restablece e respet tanto cerca nos pueblo, como cerca Hulanda, cu al final lo bay na yuda Aruba mas lihe cu ta posibel.

Awe nos por scucha hopi ta papia, tanto minister-, parlamentario- y sindicalistanan cu nos tin di baha nos gastonan pa asina nos por haya ayudo Hulandes. Esaki ta mensahe cu pa hopi tempo caba tabata wordo treci dilanti, pero nos mester warda un crisis di e magnitud a yega pa nos realisa esaki.

Den e cuadro di e seriedad aki cu mester tin, e polarisacion continuo cu tin entre partidonan grandi y cierto sectornan di nos comunidad cu gobierno, pero tambe e populismo cu ta bayendo den direccion di infantilismo, ora nos wak cu den seno di coalicion den Parlamento no lo contribui na nada pa nos yega na unda nos mester yega. Ta pesey UPP ta boga pa si di berdad nos kier traha den direccion di e “normal nobo” aki na Aruba, pa bin cu un TAKENKABINET pa tempo cu ta resta y tur nos votegethernan drenta Parlamento pa asina nos por yega na e miho decisionnan. Decisionnan cu ta wordo discuti tambe a base di un base amplio (breed draagvlak) den nos comunidad, por medio di un Dialogo of Cumbre Nacional, pa asina nos por crea un Aruba di berdad sostenibel. Na opinion di UPP e crisis actual, cu yen di crisis adicional, ta haci cu esaki ta e caminda pa nos sali afo fuerte. Nos ta spera cu nos politiconan e biaha aki si tin e madurez pa comprende esaki. Ta awor of nunca!

Aruba, 21 di april 2020

Lider di UPP

Candelario “Booshi” Wever

