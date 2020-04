Directie Financiën ta recorda comerciantenan di tres dato importante pa pone riba factura

ORANJESTAD -Pa mehora e pagamento di factura na tempo Directie Financiën ta start cu un campaña pa conscientisa e comerciante di e importancia di e 3 datonan riba nanfacturanan. E tres datonan aki ta importante pa por procesa un factura y pago den nos sistema administrativo.

3 datonan cu mester ta riba factura 1. Persoonsnummer

A base di e persoonsnummer (number di registracion na Departamento di Impuesto) nos ta registra bo compania, bofactura y bo pago den nos sistema administrativo. Pa e motibo aki ta hopi importante pa e number aki ta riba bofactura. 2. Number di factura

Poniendo un number na e factura lo ta mas facil pa nos por track bo pagonan y pa nos identifica transacionnan. Facturanan sin number lo wordo debolbi y consecuentemente esaki lo retrasa bo pago. E number di factura mester ta unico (sin duplicacion) pa cada factura papor identific’e facilmente. E number por consisti di number, letters of un combinacion di nan dos. Tambe lo por contene fecha, nomber di proyecto of tarea. 3. Bank gegevens

Haci’e super simpel pa nos por pagabo door di inclui bodatonan di banco riba bo invoice. Please pone bo banco y bo cuenta di banco riba e invoice.

Nos ta pidi encarecidamente pa pone e tres datonan aki riba tur factura. Di e manera aki bo lo contribui pa procesa bo factura mas lihe cual lo yuda na pagabo na tempo.

Bekendmaking aan leverancier (t.b.v. Landscourant)

ORANJESTAD – Om tijdige betaling door de Directie Financiën te bevorderen, vraagt het Land hierbij aandacht voor de drie belangrijke gegevens op facturen van leveranciers. Deze drie gegevens zijn van belang voor de verwerking van facturen in het systeem van het Land en de betaalbaarstelling van deze facturen.

3 gegevens die op een factuur moet zijn opgenomen betreffen:1. Persoonsnummer van de DIMP

De registratie van een factuur en verwerking in het systeem vindt plaats aan de hand van de persoonsnummer (dit is de registratienummer van de onderneming bij de DIMP). Vandaar dat dit nummer vermeld moet worden op de factuur.2. Factuurnummer

Een factuurnummer vergemakkelijkt het zoekwerk in het systeem van het Land en kunnen de transacties met de leverancier worden geïdentificeerd. Het factuurnummer moet een uniek nummer zijn, dus geen duplicatie, en mag bestaan uit cijfers, letters, datum, naam van project of combinatie van cijfers en letters. Dit is noodzakelijk om een factuur makkelijk te kunnen identificeren in het omvangrijke systeem van het Land. Facturen die geen nummer hebben, worden teruggestuurd.3. Bankgegevens

Om de betaling per bank te faciliteren, moet de naam van de bank en bankrekeningnummer worden vermeld op de factuur. Hiermee wordt de betaalbaarstelling bespoedigd.

Voor meer informatie kunt u mailen naar crediteuren@finance.gov.aw