Tesis di dr. Joyce Pereira awor den archivo digital

E tesis di dr. Joyce Pereira titula ‘Valorization of Papiamento in Aruban society and education, in historical, contemporary and future perspectives’ ta riba plataforma digital di Biblioteca Nacional Aruba. Tur hende interesa den su investigacion riba diferente aspecto y perspectiva di Papiamento por consultaesaki.

Dr. Joyce Pereira ta e prome persona y di sexo femenino cu a logra e titulo aki na e facultad nobo di University of Curaçao mr.dr. Moises Frumencio da Costa Gomez. Pa a bira e prome doctorado di Papiamento dr. Joyce Pereira a haci investigacion pa varios aña. E contenido di e tesis en general ta tocante posicion di idioma Papiamento den comunidad y nos sistema educacional na Aruba. Esaki a keda publica na 2018.

Dr. Pereira ta conoci como docente, promotor di idioma Papiamento y ta un di e motornan tras di Fundacion Lanta Papiamento. Dr. Joyce Pereira ta un ambasador literario y tabata un di e organisadornan di Concierto Dominical pa hopi aña