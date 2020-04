Guardacosta a captura y detene tirador di pisca cu harpoen panort di faro

Diamars mainta durante un control na e costanan norte panort di faro pa ser exacto e oficialnan di guardacosta a captura y detene un tirador di pisca cu harpoen, mesora nan a detene y a solicita presencia di polis pa bin busk’e. Pa straño cu e por zona pero actualmente nos tin un minister di justicia cu justamente e mes a campaña cu e issue di regla tiramento di pisca cu harpoen pero te awor cu e tin 30 luna minister anto ainda no a regla nada pa e piscadornan aki awor cu mas cu nunca no tin trabao, no tin nada placa y no tin cuminda riba mesa.