Candela intencional na e supuesto post di polis na Mabon unda cu tanto fanfaria a re-inaugura pero dibiaha a ser bandona!

Diamars madruga a drenta informe di un cas na candela na Mabon Kavel, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin tuma nota cu hendenan cu mente maligno di e bario a cende e cas na candela na e adres Caya Butishi, cual cas supuestamente mester tabata e oficina pa polis di bario, pero tabata destrui, bandona no tin lus pafor y airconan a ser horta. Pa evita confrontacion contra un solo patruya manera a sosode na Village cu bomberonan e patruyanan a reuni na un punto strategico pa asina por drenta den e bario ariba menciona y a bin encontra un persona cu ta biba banda di e post di Polis cu na e momento ey tabata pagando e candela. E no tabata sa ken por a cende na candela, pero e la informa polis cu e tabata drumi y a scucha un sonido fuerte y wak e candela pafor di su bentana y cu hemchi cu awa e la paga e candela. Un rato prome mas tempran na e mesun bario ariba caya a wordo deteni un persona pa e motibo di Toque de Queda y cu no ta sigur cu esaki por ta un supuesto represaya. Mesora a cuminsa investiga na e sitio.