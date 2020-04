PLAN DI POR TA UN MOCION DI DESCONFIANSA DI OTMAR ODUBER COMO CHERRY RIBA E BOLO (parti 2).

Anteriormente nos a mustra caba cu e Plan di Otmar, presenta diabierna ultimo ta manera un mocion di desconfianza den direccion di gabinete Wever-Croes. Nos a mustra con e intencion ta pa bende nos patrimonionan nacional, manera WEB, ELMAR y SETAR. Nos ta contento di tende Minister Presidente bari esaki for di mesa, bisando cu e companianan di utilidadnan aki, mas cu nunca awor aki ta esencial den e crisis cu Aruba ta atravesando.

Apesar cu tin hopi asina yama fanatico cu prome cu Minister Presidente a papia, a trata na defende cu APFA lo ta di pueblo toch. Pero nos a mustra tambe cu APFA tin algun inversionnan na e momentonan cu el a haci den un hotel y den hospital, cu tambe ta coriendo cabez di gai. Particularmente esun di hospital, cu te awe, apesar di ta un proyecto corupto, ningun investigacion a wordo haci.

Nos a mustra tambe cu e ex-minister no a ria tampoco di uza e Minister Plenipotenciario na Merca, pa asina atende cu crisis den turismo cu, manera nan mes ta yame, e “stakeholdernan” mas importante riba e tereno aki. Nos tin comprendi cu esaki e ex-minister a hacie tras di lomba di gobierno y coalicion.

Den e Plan di Otmar, habrimento di Aruba su frontera pa cuminsa ricibi turista tambe ta haya atencion. Pues ta papia di ki tempo esaki lo por ta posibel. Segun e Plan di Otmar, e mihor scenario pa e apertura pa ricibi turista, lo ta na oktober caba y e “worst case scenario” lo ta na januari 2021.

E scenarionan ta basa riba un modelo di “University of Washington’s Institute for Health Metrics and Evaluation”. Pues aki ta obvio cu e ex-minister aki a acerca miembro di su partido na Merca pa haci investigacion, probablemente SIN e conocimento of SIN e consentimento di e titular di turismo, ni di Prome Minister. Aki un biaha mas, pero di pafo, ta e ex-minister aki ta sigui mete den cartera di otro. Pues di Scorpion pa Octopus.

Awor por comprende pakico durante e reunion di presupuesto, e miembro nobo di POR a indica pa introduci un total shutdown di 14 dia. No solamente pa ‘flatten the curve’ pero pa tambe yega na ‘Zero the curve’ y asina start economia local mas pronto posibel. Esaki tabata e preludio caba di e plan macabro cu e Scorpion tabata preparando.

Teniendo e actonan aki di e scorpion aki den mente, con e ex-minister den forma populistico aki, mei mei di e crisis, ta pone presion den cierto forma riba su coalicion y su gobierno, UPP ta kere cu kizas ta oportuno pa bin un forma di “Takenkabinet”, cu menos minister y pues menos gasto di salario, cu tareanan specifico pa un tempo defini. Pasobra e acto di Otmar aki ta mustra hustamente un debilidad den e gobernacion actual, mientras cu hustamente awor tin mester di e guia y confianza necesario pa nos por sali for di e crisis aki. E “Takenkabinet” su tareanan specificio lo por ta riba con atende cu e crisis di salud aki crea pa e pandemia COVID-19, atende cu crisis financiero cu nos tin na e momentonan aki, a consecuencia di e mal maneho financiero di ultimo añanan di gobernacion Eman y di e gobierno actual, y a consecuencia di e crisis sin precedente cu a presenta. Tambe un di e tareanan mas principal di e “Takenkabinet” mester ta con nos ta prepara nos pais pa e bolbe bay riba pia atrobe. Y den e tarea specifico aki mester contene sigur e tereno cu niun partido politico, cu excepcion di UPP, kier papia riba dje, esta esun di cambionan den forma di goberrnacion di nos pais. Y restablece e confianza den gobernacion, pa asina pueblo por para tambe tras di e decisionnan cu ta necesario pa nos sali for di e crisis aki.

Tur ta papia di e “NORMAL NOBO” pa tur hende, pero pa e gremio politico e mester keda e “NORMAL BIEU” y esey ta inaceptabel!!

UPP ta mandando un biaha mas proposicionnan realistico, realisabel, structural y duradero cu e meta specifico aki. En corto nos ta pensa cu pa e politiconan tambe mester bin un “NORMAL NOBO” y esaki ta mara mannan di e politiconan y MESTER pone e ARUBIANO central atrobe!! Asina so Aruba por ta “BACK ON TRACK” cu “NORMAL NOBO” pa TUR hende!!Partido UPP

Booshi Wever

18 di april 2020