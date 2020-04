Poesia, storia y novela di autor local Quito Nicolas pa tur

Posted in

E conocido autor Arubiano sr. Quito Nicolaas ta pone diferente obra disponibel pa fia y lesa, via e plataforma online di Biblioteca Nacional Aruba. Recientemente Biblioteca Nacional Aruba a coopera cu otro autor local manera sra. Desiree Correa y sra. Yolanda Croes, pa asina facilita lesamento di buki na Papiamento for di cas. Tambe a pone diferente buki pa mucha disponibel for di e coleccion di BNA su festival di buki pa mucha, cu ta tuma lugar tur aña den luna di October/November.

Ta trata di e siguiente obranan di sr. Nicolaas: Tera di Silencio (novela, 2004), Alameda (storianan cortico, 2008), Eclips Politico (poesia, 1990), Atardi di antaño. De namiddagen van vroeger (poesia, bilingual, 2005), Ilusion Optico (poesia, 2006)

Banda di e cinco obranan menciona Quito Nicolaas a publica diferente articulo y essay, di locual un parti tambe ta disponibel via e plataforma digital di BNA: http://bna.aw/digital/?q=quito+nicolaas

Biblioteca Nacional Aruba ta ofrece un coleccion digital di mas cu 18.000 items cu tin di haber cu Aruba, Antias y Caribe via su plataforma cu ta disponibel online via http://bna.aw/digital. E coleccion aki ta inclui diferente obra na y tocante di Papiamento (http://bna.aw/digital/papiamento), y mas cu 100 buki disponibel pa lesa libremente online (http://bna.aw/digital/buki)