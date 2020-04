Remetido: Vrijen, verloven, trouwen en kinderen krijgen is verboden

Beseft wel iemand met wat voor regels onze regering is mee gekomen?

En dat nog wel zonder enige wettelijke basis!

-Men moet “social distancing” houden.

-Men mag elkaar niet aanraken in het openbaar.

-Er is geen sociaal bij elkaar komen (elkaar leren kennen).

Alleen familieleden onder één dak mogen elkaar knuffelen en aanraken!

Snapt u wat dat betekent?

-Het is nu officieel strafbaar om aan te geven dat je verliefd bent! Je wil elkaar toch aanraken of liefhebben niet waar?

-Je mag je niet verloven want die ring kun je haar niet geven daar je binnen de “social distancingzone” bent geweest!

-Je mag je niet inschrijven om te gaan trouwen, je woont immers niet onder een dak en je moet die 1 ½ – 2meter afstand houden!

-Grote boetes staan erop als je een kind in gaat schrijven, je hebt dan namelijk de “social distancing” regel genegeerd! Men gaat ervan uit dat je geen mannelijkheid hebt van minimaal 1½ tot 2 meter!

Bij de laatste 4 regels geef je openlijk toe dat je niet volgens de regels/wet gehandeld hebt. Dat volgens een dolgedraaide regering en hun experts!

Maar er is een zeer opmerkelijk punt waar niemand over durft te praten!

Met deze regels is het duidelijk dat legaal is als je in je eigen huis met je eigen vrouw en kinderen er op los knuffelt, aanraakt en met misschien verdere gevolgen van dien! Men mag wel vrijen als men met elkaar wonend op één adres ingeschreven staat! Maar je mag GEEN lichamelijk contact hebben en liefde bedrijven met je geliefde of liefhebbende die tot een andere familie behoort en niet onder hetzelfde dak leeft!



Snapt u nu waar men mee bezig is en hoe krom de regelingen zijn?

Door de huidig gestelde regels, die bekrachtigd worden via grote geldelijke en gevangenisstraffen die gesteld zijn, lijkt het dat pedofolie, incest, rommelen met kinderen en medebewoners nu gelegaliseerd zijn?

Waar zagen we dat eerder?

O ja, stenen tijdperk!

Terug bij af dus!

En dan maar blijven volhouden, als huidige machtshebbers, dat men alles volgens gestelde wetten en verdragen aan het uitvoeren zijn.

John H Baselmans-Oracle

