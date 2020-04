MINISTER MADURO: GOBIERNO TA PREPARANDO SUBSIDIO DI SALARIO PA YUDA COMERCIO PAGA E TRAHADORNAN

Posted in

Oranjestad – Minister Xiomara Maduro ta informa cu Gobierno ta preparando subsidio di salario pa yuda comercio.

Ta propone pa cubri 80% di salario di e trahado

Pa enfrenta y surpasa e crisis di COVID19, Reino Hulandes ta brinda Aruba yudansa den forma di sosten di likides y subsidio di salario. Ya caba Aruba a haya un suma di 42,8 miyon di sosten di likides pa e prome luna y mey. Conseho di Minister di Reino a pidi Aruba pa prome cu 1 di mei, presenta un plan pa yuda comercio tene cupo di trabou door di subsidia parti di e salario di e trahado.

Calculacionnan ta wordo haci

Gobierno ta trahando diligentemente riba e calculacionnan necesario y pa cu esaki a tene na cuenta e plan di subsidio di salario manera ta wordo aplica via e programa NOW di Hulanda y Islanan BES y cu tambe ta bay keda aplica na Corsou proximamente. Gobierno ta den contacto tambe cu gremio comercial pa asina por haya nan opinion y sugerencia pa e yudansa via subsidio di salario por keda brinda na un manera eficiente y eficaz.

CAFT mester evalua y RMR mester aproba

Den e proximo dianan e plan di subsidio di salario di Aruba lo keda entrega na CAFT pa su evaluacion pa asina despues Conseho di Minister di Reino (RMR) por tuma un decision riba esaki. Una bes aproba, Gobierno lo por ricibi e fondonan necesario pa brinda e yudansa na comercio.