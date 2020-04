Fiesta cu bebemento na un peluqueria na Bubali a termina den pleito cu hasta menasa

Diasabra anochi via Centro di Alarma a pidi presencia di Polis pa un pleitamento unda cu hasta a usa cuchiu na un peluqueria na Bubali, mesora a dirigi patruyanan di Noord na e sitio. NA yegada di e patruya a bin constata cu ta trata aki di un caso unda cu bebemento a caba na problema unda cu hasta a menaza cu cuchiu. Parce for di trempan caba nan tabata bebiendo y tabata tin entre otro parehanan tambe presente. Den e bebemento hunto aki diripiente a start un problema di jaloers etc. Polis a scucha e version di loke ta pasando. Despues di atende cu e problema den e Peluqueria durante orario di TdQ polis a dicidi di duna un di e hombernan den problema un lift pa su cas. Polis a hala atencion di esnan den e negoshi di drecha cabey cu e oranan ey mester tene cuenta cu tin TdQ. No a haci detencion.