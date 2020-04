Polis a asisti na beach na Hadicurari unda piscadornan lo tabata menasa otro cu kuchiu

Posted in

Diasabra atadi presencia di polis a ser pidi na Fisherman’s Hut unda cu piscadornan lo tabat mensa otro cu kuchiu, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegda a papia cu e piscadornan, unda cu e capitan ta splica cu e 2 personanan cu a bin cune ribe boto no a contrubui na nada ni a gara pisca y kier causa problema. Polis a hala atenshon di e capitan pasobra e si tabata tini papel pa por ta riba boto riba lama pero e otro dos persona nan no. Polis a avise pa no causa desordo y pa evita problema.