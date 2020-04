Polis a bay Alto Vista pa un auto laga atras porta habri

Posted in

Diasabra merdia a drenta informe di cu tin un vehiculo suv cu lo a ser laga atras porta habri y ningun hende banda di dje, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un Hyundai Tucson y enberdad e porta drechi dilanti tabata habri polis a baha averigua pero no tabata tin ningun hende na e sitio cerca. Despues di a investiga a aparece un ciclista cu a yega na e auto y a puntra polis kiko a sosode. Despues di un splicacion polis a haya sa cu e persona cu tabata cu e auto a bay core bicicleta y kizas pa equibocacion e no a ser e porta bon y cu e brisa fuerte esaki lo a dal habri mientras e no tabata tey. Polis a sigui cu su patruya,