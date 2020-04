“Sin trabao, sin placa, sin cuminda y cu hamber…… anto awor na mag di jaag tampoco, ta con awor?” habitante ta puntra

Diasabra mainta a drenta informe di cu tin un auto sospechoso cu lo a ser laga atras den un pida mondi na Tanki Leendert, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin nota cu e auto ta habri y cu e number no ta cuadra despues di un rato ta sali 2 homber for di e mondi y un di nan ta bisa cu ta di dje e auto ta y cu nan tin hamber y como cu nan no tin trabao pues no tin entrada y no por cumpra cuminda a dicidi drenta mondi y jaag Yuwana. Polis a advirtie cu yuwana ta animalnan protegi y cu no ta permiti pa jaag esakinan. Polis a hala e doño di auto su atencion pa e bay regla su papelnan prome cu e sigui sali cu e auto.