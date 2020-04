Polis a bay pa informe di un kiebro na un cas den Quaststraat pero esaki a resulta otro

Posted in

Diabierna mainta a drenta informe di un caso di kiebro na un adres den Quaststraat na playa, mesora a dirigi diferente unidad di polis na e sitio. Na yegada a papia cu un persona canades cu ta doño di un compleho di apartamento Pero cu pa basta tempo no ta keda na Aruba pero awor si y cu a declara cu un persona lo ta hortando den su cura di compleho. Polis a papia cu e otro partido cu a declara cu e tin autorizacion di un hende jedando na e apartamentonan ey pa kita e ramanan y tambe e coconan for di e matanan pa asina evita cu esakinan cay riba auto of hasta persona. Polis a informa e sospechoso cu e mester permiso di e doño mes pa haci esey.