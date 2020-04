Opinion: Het 5G experiment

5G definitief op Curacao

Lang mocht de buitenwereld het niet weten maar nu is het officieel bevestigd, UTS/FLOW hebben op eerste paasdag 2020 de eerste testen gedaan met 5G in de wijken Montagne en Weto!

Al weken eerder kreeg ik vanuit de UTS te horen dat men drukdoende was om de 5G op gang te krijgen. Opmerkelijk was dat we ook in een keer problemen met het telefoonnetwerk van onze portables hadden! Niemand die er op het idee kwam dat er wel eens een link zou kunnen zijn met de testen en de “storingen”!

Wat nu duidelijk is, is dat we momenteel 1 dode en 2 geïnfecteerde COVID-19 slachtoffers hebben. Het is pertinent zeker te zeggen da, zodra men de 5G geheel actief maakt (niet alleen FOL Hato en Westpunt “radar”) zullen we een explosie COVID-19 gevallen krijgen op ons eiland!

Men weet hiervan omdat men al vele honderden medici en verplegend personeel hebben binnengehaald en dat voor 1 dode en 2 geïnfecteerde! Zelfs het SEHOS is weer opgelapt en zijn er over de honderd bedden gezet! Het is duidelijk dat men weet dat de frequentievergiftiging binnenkort opgestart gaat worden en zo kan men ons weer in een algehele lockdown zetten.

Het is voor 99.9% zeker te zeggen dat we het bovengenoemd scenario gaan krijgen!

De hele longproblemen en ziekteverschijnselen hebben niets te maken met een virus maar met een frequentievergiftiging (overal te googelen) die ver boven de toegestane straling gaat!

Een mens kan 20 R-frequentie aan en die is wettelijk toegestaan maar een 5G paal zendt uit tot wel een R-frequentie van 130-150! Let wel; bij 100 R-frequentie heb je een verbrande huid!

Mensen, de COVID-19 oorlog moet lokaal nog beginnen en zeer binnenkort zal ons eiland vergeven zijn van de zogenaamde virus geïnfecteerden. Curaçao zal een test eiland worden samen met Aruba waar men ook met een noodgang bezig is 5G aan te leggen!



Niet voor niets is er een grote defensiemacht vanuit Nederland! De testen zullen op onze lichamen worden gedaan of we nu willen of niet en of onze longen en hart het begeven, is ook geen reden om 5G te weren door de politici.

De huidige regering heeft weinig goeds voor en ons verkocht als zijnde testobjecten. Geniet die paar weken dat we “losgelaten” worden vanuit onze huizen want daarna zal er niet veel goeds gebeuren met ons.

John H Baselmans-Oracle