Posted in

Diaranson anochi polis a tuma nota di un vehiculo riba caminda durante oranan di “Toque de Queda”, mesora a bay over na para esaki. Ora a ripara cu e chauffuer no tini permiso pa ta riba caya durante “TdQ” a detene. Van di transport di C.E.A. a bini na e sitio y a tuma e detenido over pa trasnporte pa warda di polsi unda e lo ricibi su boet pa viola “TdQ”.