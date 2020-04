Polis a topa e conocido Kabouter cu 2 choller den un auto sin papelnan na ordo y a confisca esaki.

Posted in

Dialuna mainta tempran durante un control patras di ex-Hotal Central polis a topa e conocido di justicia “Kabouter” cu un Toyota Yaris blanco polis a bay atende cun’e pero e no por a mustra ningun documento, ora a controla e number esaki no ta paga ainda pa e anja aki. Hunto cu kabouter tabata tin 2 otro muher cual un di nan a responsabilisa su mes pa cu e auto pero asina mes polis a mustr’e cu esakinan no ta na ordo y cu nan ta confisca e vehiculo aki. Na e momento ey e muher cu a responsabilisa su mes pa cu e auto a staka un cuchiu den e tirenan di e auto y a baha e tire. Takelwagen a presenta y a bay cu e auto.