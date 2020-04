Mucha di 3 aña su so canando den Semeleerstraat

Dialuna mainta a drenta informe di cu tin un mucha di 3 anja cu tabata canando den Semeleerstraat y cu a cana yega na nan cas na Noord y nan no sa ken e mucha aki ta, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya e habitantenan a decla cu nan tabata sinta den nan veranda ta dal nan koffie trankiliamente y e mucha chikito aki a cana yega na e cas manera normal un familiar ta yega y a saluda y papia. Ora e habitantenan a puntr’e pa nomber di su mayornan e no por a bisa of no tabata sa. Polis tambe a purba tur manera pa e mucha splica unda e ta biba ni ningun otro informe por a saca for di dje y no a keda polis nada otro cu bay cun’e warda y laga e mayornan yama puntra of meld e mucha perdi.