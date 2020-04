Dialuna madruga polisnan den De La Sallestraat a tuma nota di e alarma di All Safety Wear cu lo mester tabata in werking. Polisnan a baha y check full rond di e lugar pero no a mira ningun irregularidad. Polisnan a keda warda e compania di security encarga bini pa confirma cu no tabata tin nada particular y pa paga e alarma cu casi tur anochi ta zona.