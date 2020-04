Polis a bay bolbe hala atencion di e gerente di Fermins Bar y a invite na Warda di Shaba pa splica e mihor kiko NO ta permiti!

Posted in

Diadomingo atardi a drenta informe di cu lo tin hende sinta na Fermin’s Bar ta dal drinks manera nada no a pasa, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya, nan a splica e gerente cu diabierna, diadomingo y dialnua unocamente ciudadanonan por sali pa 1. pone gasolin den auto, 2 bay dokter, 3 of bay botica y di 4 bay restaurant busca cuminda y bay nada mas. Como cu e gerente no tabata compronde e mensahe bon a invite pa e bay na warda di polis na Shaba unda eynan a splica e gerente con e ley ta hinca den otro den temporada di crisis.