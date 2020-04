Cantidad di detenido den toque de queda ayera tabata 5, e prome detencion di Shelter in Place tabata na Mangel Halto

Posted in

Diabierna Santo den oranan di atardi polis a efectua e prome detencion na Mangel Halto, esaki a sosode despues di cu polis a hala atecion di un persona y a splik’e pero e individuo a protesta y a bira fresco riba e polisnan y nan a bay over na detene pa a viola e reglamento di Shelter in Place. Pa locual ta e detenidonan di toque de queda, e prome tabata na pia den Nobelstraat, e segundo tambe tabata lomba sunu pafor di cura na Kas Paloma, e di tres tabata cu auto riba caminda di Santa Cruz pa Oranjestad na altura di Maiky’s y e di cuater y cinco ambos tabata hunto pafo di The Blue Village. Tur e personanan aki a haya boet di mil Florin.