Ta cuminsa investiga test di plasma pa combati Coronavirus

Hospital buscando hende cu a recupera di Coronavirus

Aruba canando dilanti den busca opcion pa cura di e enfermedad

ORANJESTAD, Aruba – 10 di April 2020: Hospital na Aruba, mescos cu hopi otro na mundo, lo cuminsa cu un investigacion di transfusion di plasma di pashentnan cu a recupera di coronavirus cual por salba bida di esnan cu ta hopi malo cu coronavirus.

Awo ta bay haci un investigacion y pues no sa si e tratamento aki lo ta uno efectivo. Den mundo tin 20 pashent, 14 na China, 3 na Suisa, Hulanda y Merca tambe cu a cuminsa cu e investigacion. Nan tin bon experencia cu e tratamento di plasma. Aruba ta e prome pais pa investiga uzo di plasma pa combati Coronavirus den region di Centro America of Sur America. Di e manera aki na Aruba tambe lo por tin un tratamento efectivo p’e virus aki.

Dr. Choudhry ta enfatisa cu e ta un investigacion y no ta tur hende ta bin na remarke pa haya e plasma, pues solamente ora un hende ta interna den hospital y ta cumpli completamente cu e criterianan stipula den e protocol.

KICO E INVESTIGACION TA ENCERA?

Dr. Zaheeb Choudhry, Internista -Nefrologo, a duna di conoce cu ora un hende contagia cu e virus y recupera bon, e curpa ta produci anticuerpo. Loke por haci ta saca e plasma di e pashent cu a recupera. Den e plasma tin anticuerpo y esey por duna pashentnan cu awor ta contagia cu e virus. Tin hopi evidencia cu e tratamento di plasma y anticuerpo por traha efectivo den e crisis aki. E tratamento ta uno hopi sigur y cu minimo chens di haya un efecto secundario cu por ta un reaccion alergico.

Pashent cu Coronavirus, cu ta malo y interna den hospital y por ehempel ta den cuido intensivo lo haya gran ayudo cu e plasma aki. E anticuerpo ta mata e virus directamente. E tratamento no ta nobo, dr. Choudhry a splica. Tin basta experencia caba cu ne, antes cu e Spanish Flu na aña 1918 y tambe na aña 2009 cu virus H1N1, esta Influenza y mas.

BIRA DONANTE!

Ta buscando ser masculino cu a haya Coronavirus y a recupera pues pa pa 2 siman ya no tin sintoma mas y cu a test negativo na final di recuperacion.

E ta completamente safe y si abo ta un pashent recupera y kier yuda tuma contacto cu dr. Choudhry pa haya mas informacion di e investigacion aki. Por manda un email na z.choudhry@hoharuba.com of yama su oficina na 527-4374. Di e manera aki por bay dilanti den e lucha contra Coronavirus.