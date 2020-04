Polis a para un pick up na Hato cu lo tabata coriendo malo riba caminda

Diaranson anochi durante e prome minuut nan di “TdQ” a drenta informe di un pick up coriendo malo riba e caminda di Bubali. E yamada tabata cu nan lo ta serca di veld di Bubali pero esaki lo a core bay prome cu polis a yega. Polisnan unr ato despues a topa e vehiculo aki riba e caminda di Hato panort di e rotonde. Mesora polis a atende cu e chauffeur cu tabata intoxica. Polis a eherce un alcotest cual a confirma cu e homber chauffeur tabata bou di influencia. A detene e dama pasahero tambe den e pick up ya cu ambos tabata violando “TdQ”. Por a nota hopi comestibel den e baki di e pick up cual e chauffeur di e pick up a bay cu nan warda di polis tambe pa evita esakinan wordo horta.