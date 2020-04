E prome corant imprimi na Aruba ta online awo

Algun tempo pasa, Biblioteca Nacional Aruba a ricibi un ‘donacion digital’ di e Instituto Internacional pa Historia Social (IISG), situa na Amsterdam, pa su Coleccion Nacional. Esaki tabata un ehemplar digital di e prome corant imprimi na Aruba (De Arubasche Courant, di Jan Jacob Beaujon, den un edicion di1897) y algun corant historico mas cu a sali na Aruba den e añanan 1930, manera: El Despertador, El Observador, y La Verdad/The Truth, cu aunke nan nombernan por ta sona cu ta diafo, tabata sea na Papiamento of multilingual (Papiamento, Hulandes, Ingles y Spaño).

Aunke cu e ehemplarnan fisico no ta riba nos isla, den nanversion digital nan por forma un parti integral di e ColeccionNacional di Biblioteca Nacional Aruba. Na IISG e ta forma partidi su Perscollectie, cu ta inclui corantnan y revistanan for di aña1600. E corantnan ricibi ta disponibel online na http://bna.aw/digital/corant/iisg.



En conexion cu e crisis di Corona cu henter mundo ta pasandoaden institucionnan documental rond di mundo a scohe pa acelera e proceso di habri aceso digital na nan tesoronan di nanhistoria documental y cultural. Biblioteca Nacional Aruba recientemente a habri aceso na miles di potret y publicacion, incluyendo buki recien na Papiamento, via su plataformadigital http://bna.aw/digital.



E donacion aki di IISG tabata na ocasion di su 70 aña diexistencia (Biblioteca a wordo funda na 1949 comoGouvernementsboekerij di e isla di Aruba, y despues a biraOpenbare Leeszaal en Boekerij, Biblioteca Publico Aruba, y despues di e status aparte Biblioteca Nacional Aruba). Dept. Arubiana (BNA) ta responsabel pa maneha nos ColeccionNacional, cu ta inclui tur locual a wordo publica na Aruba, y cu a wordo publica tocante di Aruba.



E Arubasche Corant tabata e prome corant imprimi na Aruba, riba e drukpers (imprenta) di sr. Nadi Henriquez. E corant a salipa prome biaha na aña 1894, pero lastimamente no tin ehemplar(conoci) cu ta den existencia di e prome edicionnan. Ta importante di menciona si cu e prome corant disponibel naAruba tabata e Curacaose Courant (publica desde 1812), y e prome corant traha specialmente pa Aruba (pero no na Aruba) tabata yama El Semanario (1892). E corant di 1897 ta disponibelonline na http://bna.aw/digital/corant/1897.



E inclusion di e corantnan di IISG ta marca un adicionimportante pa esnan interesa den e historia di Aruba y supublicacionnan, y tambe pa e estudio di e desaroyo e idioma diPapiamento.



E coleccion di corantnan digital di BNA, cu pronto lo conoce sudi 10 mil corant digital (publica entre e añanan 1862 y 2019), tadisponibel na http://bna.aw/digital/corant/.



BNA kier pidi publico pa si acaso por tin mas ehemplar di corantof otro publicacion bieu di Aruba (prome cu 1950) na cas, pa tuma contacto via e-mail: digital@bibliotecanacional.aw