TA MOMENTO PA NOS CUMINSA PREPARA PA E ARUBA DESPUES DI E PANDEMIA: MESTER BIN CU UN COMPROMISO NACIONAL PA REGLA ENTRE OTRO BON GOBERNACION NA ARUBA!

Partido UPP a bin ta mustra den su ultimo articulonan cu di un banda nos no mester uza e situacion di Coronavirus pa asina pasa tur decision importante pa nos pais y nos pueblo den forma di “Noodwet”, sea cu ta na nivel di gobierno of na nivel di Parlamento. No por ta asina cu nos tin cu kere y acepta cu e decision di kico ta bay para cu nos pais ta bay keda den man di algun hende so. Nos a mustra caba cu si nos kier pa nos pueblo por biba y acepta e cambionan cu ta na caminda, anto nos mester tin un pueblo bon informa y na un manera transperente, y no uno cu ta wordo manipula cu informacion. Di e manera aki bo lo no haya cooperacion tampoco di e pueblo na momento cu mas bo ta spera esaki.

Ya caba nos por a mira con e begroting 2021, cu ta un di e leynan mas importante a wordo pasa den menos cu 12 ora, mientras cu ta trata di un ley cu mester refleha e maneho cu tin di wordo hiba den un pais. Nos a mustra cu e Coronavirus nomester wordo uza pa hunga rol di victima, sperando asina cu Hulanda lo haya duele di nos y nan cay pa nos. Nos ta consciente cu e situacion ta uno grave, pero nos no mester bay den un situacion di confrontacion cu Hulanda, pasobra nan lo kier pone cierto condicionnan. Nos a bisa tambe cu e situacion cu Aruba ta den, ta uno hopi precario, mirando nos dependencia riba un solo pilar economico, esta turismo. Na prome lugar nos mester puntra kico nos mes a haci den e ultimo decadanan pa kibra e dependencia riba un solo industria, pero tambe con nos actitud tabata pa pa crea Gobernacion Drechi, cu den tempo di crisis nos por haya e sosten, sin cu ta bay pone hopi condicion riba nos.

Pa nos sali for di e situacion aki y tambe pa nos drenta e situacion nobo cu ta bay existi despues, nos mester tin CONSENSUS. Consensus nifica cu nos mester traha na UNION, pa asina nos por RE-DISEÑA nos Aruba. Pesey UPP ta manda un proposicion pa nos Prome Minister, pa yama un Dialogo Nacional, cu representacion di tur partido y gremionan aki na Aruba. Lo mester bin un Compromiso Nacional, na unda cu lo stipula e reglanan di Bon Gobernacion y di e manera ey MARA MAN DI E POLITICONAN. Mester bin un fihamento di e rumbo economico-financiero di nos pais y diversificacion economico.

Esaki ta algo cu nos a propone desde 2014, pero cu no a haya oido. Ta asina so nos por mustra gobierno Hulandes cu nos ta serio y cu nos por haya e sosten financiero cu nos ta desea.

Djis tira culpa riba Hulanda, lo no yuda nos causa. Si Hulanda regala nos 1.5 biyon, cu e mannan di e politiconan populista completamente los, aki un aña nos lo ta na porta di Binnenhof atrobe pa bay mendiga pa placa, paso placa a caba! Sin tin e placa mes, incluso ni presta, ministernan a sali priminti cu tur hende ta wordo yuda. Awor cu atrobe no por “meet the ends” ta bin cu yen di rekisitonan pa por haya ayudo. Rekisitonan cu mester a wordo prepara prome cu a sali afor anuncia e ayudo.

UPP no kier pretende cu si Aruba a wordo goberna na un manera drechi awe lo nos por tabata tin placa pa maneha e situacion aki sin ayudo di otro, pero un cos lo ta sigur, nos lo por a haya un asina yama “zachte lening” y no mester ta sinta “zeur” atrobe pasobra ya caba nos a convence henter mundo cu nos ta serio!! Pero no, nos a prefera di “stel uit” y awor nos ta sinta “met de gebakken peren” y pio ainda sinta tira culpa riba otronan!

UPP a vocifera su opinion na varios ocacion cu nos mester “steek handen in eigen boezem”. Nos mes a manuvra nos mes den e situacion aki, paso niun gobierno a traha dam warda awa. Nos kier djis biba pasobra nos ta pensa cu articulo 36 den man, otro lo yuda nos toch!!

Aruba mester lanta para y bisa: ” MI NO KIER NI UN GRAM MAS DI PISCA, PERO SIÑA MI PISCA”! E ora ey nos lo no tin pisca pa e crisis aki so, pero Aruba lo tin pisca pa frenta cualkier otro situacion cu por presenta den futuro.

E mentalidad di sigui mendiga ta un mentalidad colonialista dependentista cu e mesun politiconan populista a crea y ta sigui fomenta cerca nos pueblo. Cu otro palabra, e pueblo mester keda depende di e politico populista!!

E crisis aki ta serio, hunga heroe y ser populista lo no yuda e pueblo cu nada. A bira tempo pa re-diseña e rumbo di nos PATRIA Aruba y prome paso cu mester ser tuma ta introduccion di reglanan estricto di Good Governance. Hulanda lo yuda, mescos cu ela manda camanan di ICU (cu btw nan mes tin scarsedad), pero no un blanco check pa nos politico populista keda hunga “Sinterklaas” aki na Aruba.

UPP su afan ta pa Aruba ta “back on track” na unda hunto nos por yega na e Aruba cu nos tur ta desea, esta e “one happy and honest island”! Pesey mester bin un “Dialogo Nacional” pa nos traha un frente pa nos enfrenta e retonan grandi cu tin nos dilanti.

Partido UPP

Booshi Wever

8 di april 2020