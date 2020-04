Booshi Wever: GOBIERNO ATROBE KIER REGLA E TRANSHIPMENT Y REFINERIA DEN PURA MANERA A SOSODE CU E PRESUPUESTO

Gobierno y Parlamento den e temponan dificil aki NO ta practica transparencia necesario den decisionan cu ta wordo tuma. Ora wordo puntra pa responsabilisa e decisionnan, ta core colga esakinan na kapstok cu yama Coronavirus. UPP ta pidi nos Creador pa mas pronto cu ta posibel nos sali for di e pandemia aki, pasobra mas cu e plaga perdura, mas e otro plaga di corupcion y di faboritismo politico na grupitonan ta sigui, bou di capa di un crisis nacional di salud, labor, financiero y economico. Algun dia atras nos a mustra riba social media, cu nos no ta comprende kico ta e urgencia na e momentonan aki pa pusha e ley pa exonera CITGO asina lihe dor di Parlamento. Nos a mustra tambe con den un frega di wowo a trata e ley di presupuesto 2020, mientras cu nada no ta cuadra mas. Pero si a bin pa pidi aporderacion pa bay presta 1.3 biyon, sin cu tin un plan y vision hinca den otro. Mas tristo ta cu Parlamento no ni tuma e tempo necesario pa discuti e presupuesto na un forma serio y profundo. Siman a pasa, den un forma relampago a bay pidi Parlamento pa trata e ley di apoderacion pa terminacion di contracto cu CITGO. Nos ta bin comprende cu, segun Prome Minister, diaranzon dia 8 caba, ta trata e ley aki. UPP ta keda puntra, pakico hustamente awor cu Aruba ta den un necesidad financiero dor di e crisis di Coronavirus, nos ta wak cu gobierno ta scohe pa exonera CITGO di su obligacionnan pa cu Aruba. 150 miyon dollar, sin mas ta wordo exonera, bou di e pretexto cu lo no tin nada di saca for di compania, cu excepcion di e 16 miyon dollar di impuesto. Nos por a mira cu e lidernan di fraccion a manda un carta pa sr. Gobernador, pa urgi na su persona pa intermedia den asunto di ayudo financiero di Hulanda, pa evita cu por bin escalacion aki na Aruba. Dicon nos no a warda kico Hulanda ta bay haci? Hasta nos tin comprendi, apesar cu Aruba lo no ta haciendo su huiswerk manera mester, cu CAft lo ta den cierto forma positivo na Conseho di Minister di Reino pa yuda den e crisis aki. Y di e manera aki nos como pais lo ta den un miho posicion pa negosha un miho deal? E conferencia di prensa di diamars 8 di September, di e Raad van Toezicht di RdA, aparentemente tabata pa trata na splica cu e “ALGEHELE KWIJTSCHELDING” aki ta nos unico opcion ya cu e contrato di mas di 2000 pagina lo no ta sirbi. Un contrato strangulante cu 20 miembro di Parlamento a bay di acuerdo hunto cu Gabinete Mike Eman II incluyendo varios ministernan manera Otmar Oduber, Mike de Meza, Arthur Dowers, Benny Sevinger y Richard Arends. Un contrato strangulante cu ta perhudicando Aruba. Anto awe varios di e personahenan aki ta sea den gobierno of ta den Parlamento. Cu excepcion di brochi e OCTOPUS y SCORPION, cu ta resulta awor di ta sinta den e Raad van Toezicht di RdA. Pero nan tur awor ta den proceso pa EXONERA CITGO y na mes momento pa LABA CABES CU SHAMPOO Y CONDITIONER di tur e actornan cu na 2016 tabata pensa den nan “partido” y no den pais y tabata pensa riba “next election”. Y nan tur tabata den e contienda pa mira ken lo sali e heroe cu a percura pa e contrato aki wordo firma.​Pues UPP ta premira, cu atrobe nos lo bay haya un reunion cu practicamente si ta posibel, lo wordo pasa como “HAMERSTUK” uzando e kapstok di CORONAVIRUS. Nos lo bolbe bay wak un Parlamento bashi, na unda cu un pa un lo bay vota pa e ley aki. UPP ta keda cu e pregunta si tur PARLAMENTARIO NOBO Y DIFERENTE a haya e contrato di 2000 pagina pa lesa te cu nan bay asina leu pa duna CITGO e “ALGEHELE KWIJTSCHELDING” aki of nan ta tuma “for granted” loke cu gobierno y Raad vanToezicht di RdA a presenta awe? Dicon no ta pone e “contrato di 2000 pagina” digitalmente riba website di gobierno available pa pueblo wak? Nos a tende e cantaleta pa varios aña di cu AVPOR no a duna ningun copia di e contrato. Nos por a mira nos MINPRES actual na 2016 expresa su preocupacionnan ( https://www.noticiascandela.informe25.com/…/aruba-evelyn-we…), cu nos tambe ta comparti. Dicon awor mester termina e cos aki den forma di un “bulldozing”? Nos a tende di placa cu supuestamente mester a bin pa e proyecto, pero cu nunca a yega. Gobierno a priminti cu lo haci un investigacion pa derochamento di placanan cu tabata tin. Unda e resultado di esaki ta? A cuestiona consehero principal di Mike Eman y Mike de Meza, esta primito Richard Arends. Nos por a tende y lesa di fanaticonan di gobierno, cu e meneer aki lo mester ta cera. Pero awor primito, den Raad van Toezicht, lo permiti esaki? Of ta trata aki di un episodio mas di “Cuanto vale el show” pa tene e fanaticonan contento? Atrobe e criminalnan aki lo getaway mescos cu e corupcion den Serlimar? Awor cu Serlimar a wordo laga den su patarata, ata meneer atrobe den Raad van Toezicht. Di berdad nada a cambia!! Partido UPP Booshi Wever 7 di april 2020



