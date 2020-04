Registracion digital na Colegio EPI pa aña escolar 2020-2021

ORANJESTAD – Pa tur candidato cu ta interesa pa drenta den un di nos 13 programanan di educacion na nos 4 unidadnan, Colegio EPI kier informa cu e proceso di registracion digital ta habri y disponibel ariba nos website.

Ora cu bo ta riba nos website www.epiaruba.com click ariba “Studiezoekers” y despues “Aanmelders”. Aki lo bo encontra normalmente e formulario standard den PDF cu normalmente un candidato lo mester download, print, yena y entrega personalmente na scol.

Sinembargo, pa e temporada aki cu nos ta observando “social distancing”, nos a modifica e proceso di tal forma cu lo bo por haci esaki digital. Click ariba link indica den e texto y riba bo pantaya lo habri un formulario digital caminda como candidato bo por yena bo informacion di registracion cual contenido ta mescos cu e formulario normal.

Ora caba di yena e formulario aki online bo lo wordo dirigi na un di dos formulario cu ta pidi pa bo upload un copia di un ID valido (paspoort of cedula) y tambe copia di e pago di registracion di 40 florin. Bo por opta pa scan of saca potret di bo ID valido y e pago di registracion haci online di 40 florin. Ora bo caba di upload tur dos documento bo ta click “send” y bo registracion ta completa. Colegio EPI lo mandabo un e-mail pa indica cu a ricibi bo registracion den bon forma of no.

Registracion pa aña escolar a habri 1 di april 2020 y lo permanece habri te cu 15 di mei 2020. Dependiendo di e desaroyonan actual di COVID 19 na Aruba pa loke ta trata habrimento di scolnan lo informa tur candidato registra tocante con lo organisa y coordina pa asina haci entrega di diploma, cijferlijst y otro documentonan necesario pa cu e registracion.



Por lo pronto e ta importante pa bo registra lo mas pronto posibel pa asina Colegio EPI sa di bo interes pa cuminsa bo estudio cerca nos pa e aña escolar nobo.