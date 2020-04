Pick up ta dal semi-frontal riba truck di carga y pega candela na e brug bieuw di Balashi

Diamars atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida como tambe auto na candela na e brug bieuw di Balashi, mesora a dirigi polis, ambulans y brandweer na e sitio. Na yegada a constata cu aki ta trat di un accidente semi-frontal unda cu un pick up bayendo pabao lo a bay mucha na banda robes di caminda y a dal semi-frontal den un truck di carga bayendo pariba. E imcato tabta uno fuerte cu a manda e pickup den un spin, e pick up lo a pega na candela depues di e accidente. Ambulans a asisti na e sitio y a atende cu e chauffeur di e pick up cu tabata herida y a transporte pa hospital. Brandweer na e sitio a trata liher pa por a paga e pick up na candela pa evita esaki causa mas danjo. Otro truck di carga a bini na e sitio pa asina por sigui cu e entrega di productonan cu tabata tini den e truck.