Esaki ta un situacion alarmante y preocupante unda ciudadanonan di diferente barrio cu a bin ta señalando e cantidad di parhanan muriendo, hayando esakinan morto riba caminda of na banda te cu aworaki tur ta na un distancia di menos di 150 meter for di un di e towernan di celular. Esnan cu ta informa nos di esakinan NO ta experto pero demasiado coincidencia ta preocupante.