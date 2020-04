Posted in

Dialuna atardi a drenta informe di cu lo mester tin un grupo di persona ta coriendo waverunner riba awa, mesora unidad nan a yega na e sitio. Na yegda a papia cu e donjo di e waverunner y a splica cu esaki no ta algo essencial y cu tampoco e no ta un forma di ehersisio. E persona nan a saca e waverunner for di awa y a bandona e sitio.