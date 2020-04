Posted in







Dialuna anochi a drenta informe di cu un damita a bandona e cas di su mama na Wayaca y tabata dilanti Do-it na Camacuri, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e damita no tabata por mas cu e situacion na cas cu su mama na Wayaca y a sali for di e cas cana bay. Polis a compronde cu e damita no tin ningun caminda pa bay pero ela yama un familiar y esaki a keda di bin buske.