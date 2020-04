Posted in

Diadomingo anochi durante e prome minuut nan di “Toque de Queda” a drenta informe di un accidente serca di e rotonde di Caya Frans Figaroa, mesora a dirigi unidadnan na e sitio. Na yegada a bin topa e persona ta purba huy for di e sitio, mesora a pare y detene pa viola “Toque de Queda”. Por a tuma nota cu e chauffuer a a dal den un cura di cas y a purba core bay for di e sitio pero no a logra yega mucho leu.