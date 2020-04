SHELTER IN PLACE SI! SINTA HENTER DIA NO! DIA MUNDIAL DI ACTIVIDAD FISICO

IBiSA ta invita comunidad di Aruba pa ta parti di e gran evento cu ta bay cuminsa dia 6 di april for di 10’or di mainta full rond mundo durante “SHELTER IN PLACE”. Esaki den cuadro di Dia Mundia di Actividad Fisico cu ta tuma luga tur aña riba e fecha di 6 di April. E tema di e aña aki ta: ‘tur paso ta conta’. E actividad aki tin hopi beneficio: comunidad ta keda activo, ta distrae e mente y asina ta mantene e curpa den un bon condicion fisico. Ademas ta yuda nos pasa door di e tempo duro a causa di COVID-19.

Ban hunto, ban promove actividad fisico durante “SHELTER IN PLACE” y bombardia tur medio social y via di whatsapp, haciendo un caminata virtual, baliando of haciendo cualquier actividad fisico for di bo cas. Ban post y share esaki cu e mensahe: TUR PASO TA CONTA!

Por hashtag e den diferente: @IBISAARUBA #IBISAARUBA #IBISA #IBISASALUD #AGITAMUNDO #RAFAPANA #CELAFICS #TURPASOTACONTA #YOAGITE.