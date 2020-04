MESTER PREVENI ABUSO DI PODER USANDO CORONAVIRUS COMO EXCUSA!

Aruba na e momentonan aki ta pasando den temponan dificil pa motibo di un enemigo invisibel, esta Corona-virus, cu ta azontando mundo henter. UPP a opta na prome instante pa bay “low profile” riba topiconan di gobernacion y riba “social media” nos a trata di duna nos aporte na pa yuda conscientisa nos comunidad riba e importancia pa un cuido personal y cumplimento di loke autoridadnan ta pone como instruccion pa asina trata na contene e expansion di virus aki riba nos isla. Nos sa cu esaki no tur ora ta bay mes facil cu ta wordo spera.

Apesar di esaki, nos a bin ta ripara cu den cierto forma ta trata na hunga politica populista cu e fenomeno di Corona-virus, pa asina purba na score politicamente. Tambe, y esaki ta kizas mas tristo ainda, ta uza e situacion di un Corona-virus, pa asina bulldoze varios decisionnan, sea cu esakinan ta na nivel di gobernacion of ta na nivel legislativo den nos Parlamento. Ademas nos por mira cu den e ultimo simannan e “retorica” di cu Aruba ta bay cambia despues di e Covid-19 aki y cu pa esaki ya tin plannan ta wordo traha, sin cu realmente ta wordo treci padilanti kico ta bay cambia y con esakinan ta wordo cambia.

Pa nos cuminsa cu e ultimo aki, nos por mira con den Parlamento, riba un dia, of miho bisa den apenas un 10 ora, a pasa un presupuesto 2020, cu segun gobierno ya no ta uno realistico mas pa e aña aki. E nota di cambio cu a entrega ta papia di un deficit di 1.3 biyon florin. Placa cu no tin y cu nos lo tin di bay presta. Ministernan a pinta un situacion aki na Aruba, apenas un siman cu alarma a wordo bati pa Corona-virus, a base di 3 scenario. Na prome lugar lo mester bay presta placa pa cubri salarionan di esnan cu no lo tin entrada mas, y tambe pa yuda e negoshinan chikito pa por keda draai y paga nan empleadonan. Tambe ta trata e di dos scenario, esta di presta placa pa cubri e fondonan manera SVB y AZV, pa asina garantisa cu e fondonan aki ta keda duna nan sosten na nos comunidad. Pero sin bisa kico esaki lo nofica pa aseguradonan y e dunadornan di cuido.

E di 3 scenario ta e prestamento di placa pa asina cubri e deficit di operacion di gobierno. Y den e perspecitiva aki gobierno su unico argumento ta cu lo mester bay baha gasto di gobernacion y pa cual motibo tambe lo bay na adapta gobernacion na e realidad nobo cu Aruba a drenta aden y tambe pa loke ta spera nos despues di Covid-19. Atrobe sin a bisa kico y con!!! Nos por a sigui un reunion cu no a bay mucho riba e prespuesto mes, sino mas bien a bay riba e Corona-virus. UPP su opinion ta, cu apesar cu nos ta den un situacion di crisis, mas cu nunca e Parlamento “NOBO” mester a trata e presupuesto cu mas seriedad y na un forma debido. Tratamento di prespuesto mester a tuma lugar riba su meritonan, particularmente ora cu gobierno mes ta bisa, cu despues di Covid-19, Aruba lo cambia. Den menos di un siman por bisa cu gobierno tabata tin un bista cuanto placa mester wordo presta, pero no por a duna ningun informacion, plan of vision, con e gobernacion di futuro ta wordo adapta. Parlamento a duna na final di e debate muestra di falta di seriedad ora cu un parlamentario di POR a entrega un mocion riba cortamento di salario pa 3 luna. Su coleganan di coalicion a lague cay manera patia “berde”, acusando e parlamentario abiertamente di ta hunga populista. Como reaccion nos a mira dos partido di coalicion, esta MEP y RED, entrega un proposicion di ley encuanto e salario di parlamentarionan den tempo di crisis te cu december 2020. Pues henter e asunto di Corona-virusa para bira un wega politico den seno di coalicion pa mira ken ta mas populista cu e otro!

E mesun “retorica” aki nos por scuche tanto di banda di gobierno mes, cu hopi papiamento bunita, pero tambe di banda di e lider di AVP. Den su supuesto “Discurso Nacional” a trata di bin hunga e hereo nacional, mientras cu su gobernacionnan tabata e gran culpabel cu nunca su gobierno no a percura pa “traha dam, warda awe”. Al contrario, a scohe pa hoga nos pais den un debe enorme!

Cu Aruba lo cambia despues di Covid-19 ta sigur, pero nos ta spera tambe cu e papiamento bunita di nos politiconan tambe stop. Durante campaña electoral 2017 UPP tabata un di e poco partidonan cu a trata na splica pueblo e realidad di unda nos ta para como pais y cu mester haci sacrificio. Otronan a priminti cielo y tera, y awe ta resulta cu tur cos ta otro y pa corona obra, nos ta meimei di e Corona-virus aki.

E tempo nos dilanti sigur ta bay ta un tempo dificil, pero cu nos ta pidi nos politiconan y nos gobernantenan, pa ta mas sincero y transparente cu e pueblo. Asina so nos pueblo lo sinti su mes comprometi cu e loke gobierno ta pidi’e.

Ainda nos no a papia mes di e rol di Hulanda. Manera cu nos di UPP a bin ta vocifera for di prome cu eleccion pasa, cu ta den un forma UNI so nos lo por enfrenta Hulanda pa asina nan yuda nos. Pero nos mester ta dispuesto tambe pa sacrifica di nos banda dor di bin cu reglanan esticto di Bon Gobernacion y marando asina e man di politiconan. Nos no por permiti e crisis aki ta wordo uza, pa tuma decisionnan cu al final lo no ta na fabor di pueblo.

Partido UPP

Booshi Wever

5 di april 2020