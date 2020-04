Posted in

Ta un di e trahadornan cu ta deliver a haya break pa come!

Diasabra atardi a drenta informe di cu tin hende ta drenta Wendy’s na Tanki Leendert y bay sintacome, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a nan a papia cu e supervisor y esaki a informa na nan cu nan ta sera pa e dining room y cu e persona cu a sinta come ela haci esaki su so den e sala. E ta un di e trahadornan cu ta deliver y den su brak ela haya chance pa come.