Directie Volks Gezondheid ta culpa medionan di comunicacion di a plama noticia falso, pero ta e medionan social a bini cu mentiranan inventa!

Diasabra atardi nos di awe24.com a keda desapunta con Directie Volks Gezondheid a reacciona y ataca medionan di comunicacion cu nos lo a publica mentira y cosnan falso relaciona cu un famia cu lo ta infecta y indicando cu full un blok na Savaneta lo ta infecta cu e virus. Na ningun momento so nos (papiando di awe24.com) no a publica nada di e cosnan aki. Encambio ta net e medionan social cu sacando e publicacionnan aki. Nos di awe24.com ta exigi un disculpa y correccion di parti di D.V.G. por escrito of menciona cual medio a haci e cos aki y persiguie penalmente.

E acto aki a conduci cu un celebridad cu semper a goza di nos respet y admiracion pa su curashi y determinacion a sali afo y bin aclarea e susedido, unda mentiranan tendencioso difamatorio a ser emiti den direccion di dje y su famia. Via su facebook e celebridad a sali afor y a relata na placa chikito locual cu a sosode. wak e video